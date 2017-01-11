Instagram'a yeni özellikler geldi!

Facebook bugün Instagram Hikâyelerini günde 150 milyonun üzerinde insanın kullandığını (Ekim ayında 100 milyon) ve her beş hikâyeden birinin izleyicilerden direkt mesaj aldığını açıkladı. Instagram, bu sohbeti daha da geliştirmek için işletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına ve etkileşim sağlamasına yardımcı olacak iki yeni araç sunuyor: ‘Hikâye İstatistikleri’ ve hikâyeler içerisinde yer alacak tam ekran reklamlar.

Instagram kullanan insanların yüzde 70’i bir işletmeyi takip ediyor ve platformda en çok izlenen hikâyelerin üçte biri işletmelerin paylaştığı hikâyeler. Hikâyelerin yaklaşık yüzde 70’i sesli bir şekilde izlenirken, yüzde 25’i Boomerang videolarından oluşuyor.

Instagram’a gelen yenilikler

Hikâye İstatistikleri

Global olarak kullanıma sunulan Hikâye İstatistikleri sayesinde Instagram’da işletme profili bulunan işletmeler her hikâye için erişim, etkileşim, yanıtlar ve görüntülenme rakamları gibi verileri görüntüleyebilecek. Bu istatistikleri görüntüleyerek, hedef kitlelerine daha uygun, onlar için daha anlamlı içerikler oluşturabilecek.

Hikâye Reklamları

Instagram aynı zamanda Hikâyelerde tam ekran reklamları da test etmeye başlıyor. Hedefleme, erişim ve ölçümleme gibi özelliklere sahip olacak olan reklamlar ile işletmeler hikâyeleri izleyen insanların ilgi alanlarına uygun içerikler oluşturabilecek. Hikâyelerin yaklaşık yüzde 70’inin sesli izlendiği göz önünde bulundurulduğunda, kapsayıcı, tam ekran reklamlar insanların daha önce deneyimlemediği bir yakınlık sağlıyor.”