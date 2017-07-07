Instagram'a süper özellik!

Instagram Hikayeleri, arkadaşlarınız ve aileniz ile geçirdiğiniz bir günün resim ve videolarını slayt gösterisi biçiminde yayınlamanızın bir yoludur. Resimler 24 saat hikayenizde kalıyor. Instagram bugün, bir fotoğraf veya video kullanarak arkadaşlarınızın ve ailenizin yayınladığı Hikayeler’e yanıt vermenizi sağlayacak yeni bir özellik eklediğini açıkladı. Bir Hikayeye cevap vermek için yapmanız gereken tek şey, görüntüleme sürecinde yeni kamera düğmesine dokunmaktır.

En ilgi çekici kısım ise çıkartmalar, yüz filtreleri ve daha fazlası gibi kullanabileceğiniz fotoğraf araçlarından herhangi birisini kullanabilmenizdir. Orijinal hikayenin boyutunu değiştirebilen ve etrafında dolaşabilen bir çıkartma alabilirsiniz. Kendi Hikayelerinizden birine yanıt alırsanız, bunu gelen kutusunda görürsünüz. Görüntülemek için üzerine dokunmanız yeterli.

Bu yeni özellik, bugün Instagram'ın iOS sürümü ve Google Play Store'da bulunan Android sürümünün10.28 ve üstü sürümler için kullanıma sunuldu.