Instagram'a yeni özellik!

Geçtiğimiz günlerde 800 milyon kullanıcıya ulaşan Instagram, pek çok kullanıcının taleplerinin başında gelen bir özelliği kullanıma sundu. Instagram, paylaşımlarına kimlerin yorum yapabileceği kararını kullanıcılara bırakıyor. Instagram, platforma entegre ettiği yeni özellikle herkese açık bir hesabınız varsa yorumları belirli gruplarla kısıtlamanıza izin veriyor.

Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'ın bu hamlesi ile paylaşılan fotoğraflara yorum yapması istenmeyen kişilerin önüne geçmek mümkün hale geldi. Söz konusu yenilik ile herkese açık hesaplar ve gizli hesaplar belirli hesapların kendi gönderilerine yorum yapmasını engelleyebiliyor.

Yeni özelliği kullanıma sokmak için Ayarlar>Yorumlar yolunu takip etmeniz yeterli. Söz konusu özellik sosyal medyayı aktif kullanan ve bu platformlardan para kazanan kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.