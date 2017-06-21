Instagram'a yeni özellik geldi!

Facebook'un Snapchat karşısındaki en büyük rakibi Instagram Hikayeler, bugün yepyeni bir özelliğe kavuştu. Artık bugünden itibaren canlı videonuzun tekrar oynatımını Instagram Hikayeler'de paylaşma özelliğini kullanabilirsiniz. Artık daha fazla arkadaşınız ve takipçiniz kaçırdıkları şeyleri görebilecek.

Canlı yayınınız sona erdiğinde, ekranın alt kısmından "Paylaş"a dokunarak tekrar oynatımınızı 24 saatliğine Instagram Hikayeler'e ekleyebilirsiniz. Ayrıca düğmeye dokunarak "Sil"i seçerseniz, canlı videonuz her zamanki gibi uygulamadan kaybolacaktır.

Takip ettiğiniz birisi bir tekrar oynatım paylaştığında, hikayeler çubuğunda bu kişinin profil resminin altında bir oynat düğmesi görürsünüz. Videoyu izlemek ve orijinal yayındaki yorumları ve beğenmeleri görmek için bu düğmeye dokunun.

App Store ve Google Play Store'dan Instagram'ın 10.26 sürümü ile bu yeni özelliği kullanabilirsiniz.