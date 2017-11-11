Instagram'da yeni takip etme dönemi başlıyor!

Instagram'da artık kullanıcılarının yanında Hashtag'leri de takip edebileceksiniz.

11/11/2017 12:00

Yeniliklerine hız kesmeden devam eden InstagramSuperzoom ve Stop-motion araçlarının sunmasının ardından şimdi de yeni takip etme sistemi üzerinde çalışıyor. Bildiğiniz gibi Instagram'da sadece kullanıcıları takip edebiliyorsunuz. Hashtag sisteminin yaygın olarak kullanıldığı Instagram, kullanıcıların yanında hashtag'leri de takip etme özelliği üzerinde çalışıyor.

Hashtag takip özelliği ile yeni gönderileri kaçırmayın

Instagram'ın şimdilik bazı kullanıcılar üzerinde test ettiği hashtag takip özelliği; kullanıcılara Instagram'daki hashtag'leri aynı kişileri takip eder gibi takip etme imkanı sunuyor. Böylelikle bir hashtag'i takip edebilecek ve o hashtag ile ilgili yeni Instagram gönderilerine ulaşabileceksiniz.

Örneğin; #Love hashtag'ini takip ettiğinizde; Instagram profilinizden bu hashtag'i kullanan son gönderilere anında ulaşabileceksiniz. Bu özelliğin henüz test edildiğini ancak tahminlere göre; Aralık ayı gibi tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağını belirtelim.

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    Yazar: Ender Öztürk

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