Instagram'dan yorumlara otomatik bloke!

Instagram, diğer sosyal medya hizmetlerinde (örneğin Twitter) olduğu gibi toksik kullanıcı tabanı ile çok fazla rezil değildir. Fakat hemen hemen her online toplulukta olduğu gibi, kullanıcılarının başkalarını istismar etmek için sahte isim kullandığı belirli bir alt kümesi mevcuttur. Bu sorunun üstesinden gelmek için Instagram saldırgan yorumları otomatik olarak engellemek için yeni bir özellik başlattı.

Filtre hem yayınlarda hem de canlı videoda çalışıyor ve küfürlü veya rahatsız edici bulduğu yorumları engelleyecek. Bununla birlikte, yeni bir spam filtresi de tanıtıldı ve her ikisi de makine öğrenimi ile güçlendirilecek.

Ancak rahatsız edici yorum filtresi başlangıçta yalnızca İngilizce olarak sunulacakken, spam filtresi ayrıca İspanyolca, Portekizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Rusça, Japonca ve Çince olmak üzere sekiz dilde de çalışacak. Instagram, algoritmaların "zamanla gelişeceğini" belirttiğinden, ilk zamanlar çok etkili olmasını beklemeyin. Ancak, yorumların rahatsız edici ve saldırgan olup olmadığı konusunda bir bilgisayar kararına güvenmiyorsanız, özellik isteğe bağlı olarak uygulamanın ayarlarında devre dışı bırakılabilir.