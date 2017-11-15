Intel 3D Xpoint DIMM ünitesinin satış tarihi belli oldu!

Intel Başkan Yardımcısı Navin Shenoy, UBS Global Teknoloji Konferansı'nda şirketinin planlarını kamuoyu ile paylaştı. Navin Shenoy, 3D XPoint bellek ünitelerini 2018 yılının ikinci yarısında satışa sunmayı plandıklarını açıkladı. Şirket, söz konusu DIMM ünitelerinin 2021 yılına kadar bellek piyasasının açık ara lideri olacağı görüşünde. Intel iddialarının arkasında durmak istiyorsa elini güçlü tutmak zorunda.

Öncelikle Intel'in 3D XPoint belleği, DIMM tabanlı kullanımın performans ve dayanıklılık gereksinimlerini karşılamak için yeterli olmalı. 3D XPoint belleğin DRAM'lerin performans düzeylerine yakın olması şart. Üstelik söz konusu üniteler dayanıklı olma mecburiyetinde.

Intel, 3D XPoint NVDIMM üniteleri konusundaki ilk açıklamasını 2016 yılının Ocak ayında yapmıştı. 2016 yılının yaz aylarında ise DIMM'lerin özellikleri ortaya çıkmıştı.

3D Xpoint, DRAM ve NAND'ın en iyi özellikleri tek potada eritiyor. DRAM hızlı, hareketli ve pahalı iken; NAND ucuz, sağlam ve devamlı. Devamlı ibaresiyle kast ettiğimiz şey, enerji olmadığında bile sabit disklere benzer şekilde verileri saklayabilmesi. Kısacası 3D Xpoint, DDR4'den çok farklı. 3D Xpoint'in; süratli olması, makul bir fiyatla etiketlendirilmesi hem de verileri depolama özelliğine sahip olması bekleniyor. Intel'in Xeon işlemcisi de, 3D Xpoint'e tam destek verecek.