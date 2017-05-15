Intel i9 işlemciler sızdı!

Intel, AMD'nin Ryzen işlemcilerine rakip olmak hatta rakibini her zaman olduğu gibi sollamak için bu yıl içerisinde Intel i9 işlemcilerini duyuracak. Bu işlemciler hakkında ilk bilgiler ise şimdiden ortaya çıktı. Intel i9 ailesi ilk etapta 4 farklı model ile gelecek. Bunlar 7920x, 7900x, 7820x ve 7800x olacak.

Tahmin edeceğiniz gibi Intel i9 7920X tepe model işlemci olacak. Intel i9 7920X toplamda 12 çekirdekli bir işlemci ile gelecek. 160W güç tüketen bu işlemcinin 4.0 GHz saat hızı ve 5.0 GHz seviyesinde maksimum hız sunması bekleniyor.

Bu işlemcilerin tamamı 14nm üretim süreci ile üretilecek. Saat hızları 3.3 GHz ila 3.6 GHz arası değişen işlemcilerin maksimum hızları ise 4.5 GHz'ye kadar çıkıyor. Bu yıl içerisinde tanıtılacak olan Intel i9 ailesinin benchmark sonuçları da sızdı.

Söylenenlere göre; Skylake tabanlı Intel i9 işlemciler, AMD'nin Ryzen işlemcisinden yaklaşık %23 daha performanslı olacak. Intel, en büyük farkını ise oyun alanında ortaya koyacak. Intel i9 işlemcilerin henüz fiyat bilgileri ve ayrıntılı detayları bulunmuyor. Bakalım merakla beklenen i9 ailesi ne zaman tanıtılacak?