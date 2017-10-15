İnternet devlerine KDV yükümlülüğü!

Düzenlemeyle ilgili komisyona bilgi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mesela ben, cep telefonumdan bir program indiriyorum, bu program şu anda %18 KDV’ye tabi. Mevcut sistemde diyorum ki ben Ey vatandaş, git, bunu, sorumlu sıfatıyla beyan et. Kimse beyan ediyor mu? Etmiyor. dedi.

Yeni sistemde ise bu yükümlülüğün şirketlere geçtiğini ifade eden Ağbal şöyle devam etti: Diyoruz ki şimdi, nihai tüketiciye doğru Türkiye’ye yönelik devamlılık arz edecek şekilde bir hizmet sunuyorsanız, bundan sonra vergi mükellefi olacaksınız. Ben bunu takip edeceğim. Bakın, bugün diğer alanda da biz gittik mesela ismini vermeyeyim bir firmaya Kardeşim, sen Türkiye’de kazanç elde ediyorsun. Resmen seni vergi mükellefi yaptık dedik. Ondan sonra geldiler ve Tamam oturup konuşalım dediler.

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, 2016 yılı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre yurt içinde vatandaşlarımızın yurt dışından kartla alışveriş işlemleri toplamı 5.4 milyar lira civarında. Bunun aşağı yukarı %30’luk kısmının elektronik ortamda sunulan hizmetlere ait olduğunu varsayıyoruz. yanıtını verdi.