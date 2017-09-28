İnternetten alınan vergiye %50 zam geliyor!

MTV'ye yapılan %40 zam dün sosyal medyada çok konuşuldu. Bugün ise bir zam haberi Özel iletişim Vergisi cephesinden geldi. Evimizde ve mobil cihazlarımızda kullanmış olduğumuz internet için Özel iletişim Vergisi ödüyoruz. İnternet için şu an ödenen Özel iletişim Vergisi %5 idi. Ancak yeni alınan karar ile bu oran %50 artacak.

2018 yılında yürürlüğe girecek olan karar ile internet için alınan Özel iletişim Vergisi %7.5 olacak. Ancak bu zammın hali hazırda kontratı olan internet kullanıcılarını direkt etikleyip etkilemeyeceği bilinmiyor. Öte yandan yurt dışı fiyatlarda bir indirim yaşanacak.

Maliye, yurt dışında Türkiye merkezli kullanılan internetten aldığı vergiyi sonlandıracak. Bu vergi indirimi ile yurt dışında internet kullananların faturalarında %25'e varan indirim yaşanabilir.

Maliye Bakanı Naci Ağbal konuyla ilgili; "Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15, data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan ÖİV'nin yüzde 7,5 olarak tek oranda yeniden düzenlendiğini, böylece vatandaşlarımız telekom hizmetlerinin vergilendirilmesindeki karmaşık yapıdan kurtuluyor ve vergi oranları aşağı indiriliyor." açıklamasını yaptı.