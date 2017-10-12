İnternet'ten otobüs bileti almanın avantajları ve dezavantajları!

Eskiden otobüs bileti almak için bulunduğumuz şehirdeki otobüs ve seyahat firmalarının ofislerini arar ya da gider, biletimizi öyle alırdık. Şimdiyse “bilet almak” başlı başına çok kolay ve pratik bir işlem olmanın dışında artık en ucuz, en uygun, en kaliteli seyahat firmalarını tek tıkla karşılaştırabiliyoruz. Peki internet üzerinden otobüs bileti almanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Avantajlar

Hız ve zaman kazandırır

Evet, zaman artık eskisinden çok daha hızlı akıyor ve hepimiz “Nasıl daha çabuk yapabilirim?”in cevabını arar olduk. En başta da söylediğimiz gibi seyahat ve otobüs firmalarının ofislerini tek tek dolaşmanıza ve hepsinden aldığınız fiyatları karşılaştırıp arasından birini seçmenize gerek kalmadı. Nereden baksanız bunu yapmak bile 1-2 saatinizi alıyor aslında. Artık sadece 3 adımda ve tek tıkla otobüs bileti alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, kalkış ve varış noktalarınızı, seyahat edeceğiniz gün ve saati seçmek, sonraysa onlarca firmanın aynı günün seferleri için sunduğu fiyatlarının karşılaştırıldığı sayfadan dilediğinize tıklamak. Geriyeyse bir tek iletişim bilgilerinizi yazıp otobüs biletinizi mobil uygulamadan ya da İnternet üzerinden online olarak satın almak kalıyor. İşlem süresi ise maksimum 5-10 dakika.

Tek tıkla onlarca otobüs firması ve bilgilerine ulaşabilirsiniz

Sıklıkla otobüsle seyahat eden birisiyseniz, muhtemelen vazgeçemediğiniz ve sürekli seyahat ettiğiniz otobüs firmaları vardır. Ama daha az sıklıkla otobüse biniyorsanız, firmalar hakkında kısa bilgi, sefer saatleri, hangi şehirlere sefer düzenlediği, kaç yılından biri hizmet verdiği gibi onlarca bilgiye ulaşmak önceliğiniz olabilir. İnternet üzerinden otobüs bileti satın alma platformu olan oBilet sayesinde merak ettiğiniz otobüs firmasının sayfasına girerek tüm bilgilere (en çok sefer düzenlediği şehirler, günde kaç kez hangi şehre sefer düzenlediği, firmanın merkezinin nerede olduğu, popülaritesi, ortalama bilet ücretleri vb.) ulaşabilirsiniz.

Bütçenize en uygun firmayı seçmek

İnternet’ten otobüs bileti almanın şüphesiz en iyi tarafı, bütçenize en uygun olan bileti seçebiliyor olmak. Bunun için ekstra bir çaba da sarf etmeniz gerekmiyor. Saat başı firmaların sayfalarını takip etmek, ofislerini arayıp bilgi almak, hepsi tarihe karıştı artık. İnternet’ten otobüs bileti satın alma uygulamasını açıyorsunuz, gideceğiniz yeri ve zamanı yazdıktan sonra karşınıza onlarca seçenek geliyor. Sıralama filtresi olarak da önce “fiyatı en düşük olanları göster” gibi filtrelemeler yaptığınız anda en uygun otobüs biletleri karşınıza çıkıyor.

O çok istediğiniz cam kenarı koltuk artık sizin!

Ne de olsa “alarm kur” diye bir sistem var artık. Tam da istediğiniz güne ve saate seferi olan bir otobüs firması buldunuz ama fiyatı çok yüksek geldi. Hiç problem değil, tıpkı hava yolu ulaşımında olduğu gibi otobüsle ulaşımda da bilet fiyatları bazen düşebiliyor. Elbette seyahat firmasının sizi dakika başı arayıp, “Biletimiz şu fiyata düştü değerlendirmek ister misiniz?” diye aramasını beklememek gerek. O gün ve saat için düzenlenen sefere tıklayın ve “alarm kur”a tıklayın. İşlem çok basit, fiyat düştüğü an size bildirim gelecek ve siz de dakikalar içinde daha uygun fiyatlı biletinizi satın alabileceksiniz. Aynı şekilde otobüste cam kenarı koltuk istediğinizde ya da hiç boş koltuk kalmamışsa “alarm kur”a tıklayın, fikrini değiştiren ve ayırttığı koltuktan vazgeçen bir müşteri olunca size bildirim geliyor ve siz de böylelikle istediğiniz koltukta konforlu bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Obilet bu hizmeti veren platformlardan bir tanesi.

Dezavantajlar

Biletleri online almanın oldukça avantajları olmasına rağmen, dezavantajları da mevcut.

Kredi Kartı Kullanmak Gerekiyor

Online alış-veriş dünyasının olmazsa olmazı hepimizin bildiği gibi banka ve kredi kartları. Bu kartların kullanım alanı ve sıklığı her geçen gün artmakta; “Otobüs bileti de kartla mı alınırmış?” düşüncesinde olan ve kredi kartı kullanmayı sevmeyen insanlar için, online platformlar pek faydalı olmakayacaktır.

Yazhanede Pazarlık Şansı Yok

Her ne kadar firmalar kurumsallaştıkça değişmez tek fiyat politikasına geçilse de, özellikle yerel firmalarından bilet alacaklar için böyle bir imkan hala mevcut. Tabi bileti online aldığınızda pazarlık şansınız da olmuyor

Çığırtkanlara Veda

Aşti’ye Esenler’e yolu düşünlerin ilk dikkati çeken şeylerden bir tanesi de çığırtkanlardır. Var güçleriyle bağırıp kendi firmalarına yolcu çekmekle görevli bu insanların yaptıkları işlerini platformların "digital marketing” departmanları almaya başlıyor artık yavaş yavaş. Haliyle uzun vadede bu insanların işlerini ellerinde tutmaları da zor gözüküyor.

Aslında online otobüs bileti almanın avantaj dezavantajları, işlerini teknoloji kullanarak halletmeyi sevenler ile eski usülde devam ettirmek isteyenlerin tercihlerindeki çatışmaya içkin bir durum gibi duruyor. Tercih de yolculara kalmış!