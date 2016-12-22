iOS 10.1.1 için Jailbreak çıktı!

Kapalı bir yapıda olmasından dolayı kullanıcısına kısıtlı kişiselleştirme özelliği sunan ve yeni özelliklerin kazandırılmasını engelleyen iOS işletim sistemi, sadece Jailbreak işlemi ile özgür kılınabiliyor. Ancak Apple, Jailbreak'in güvenlik açıklarını beraberinde getirdiğini bildiğinden, hackerların Jailbreak işlemi için sistemde bulduklarını açıkları güncellemeler ile kapatıyor. Apple'ın iOS 10.1.1 sürümünde bu açığı kapatamadığı bugün yayınlanan iOS 10.1.1 için Jailbreak aracı ile gündeme geldi.

Henüz Beta aşamasında olan iOS 10.1.1 Jailbreak aracı; iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPad Pro modellerinde çalışıyor. Tabii bu cihazların Jailbreak işlemine tabi tutulması için iOS 10.2 güncellemesinin yüklenmemiş olması gerekiyor.

Yalu ekibi tarafından geliştirilen iOS 10.1.1 Jailbreak aracı Beta aşamasında olduğundan bir takım sorunları beraberinde getiriyor. En büyük sorun ise Cydia'nın iOS 10 ile henüz tam anlamıyla uyumlu olmaması.

Eğer Beta aşamasında olan Jailbreak aracını denemek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Son olarak, Jailbreak aracının final sürümünün ne zaman yayınlanacağının henüz belli olmadığını belirtelim.