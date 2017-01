iOS 10.3 Beta 1 yayınlandı

Apple, dün iOS 10.2 güncellemesini yayınladıktan sonra bugün de geliştiriciler için iOS 10.3 Beta 1 güncellemesini indirime sundu. iOS 10.3 Beta 1'in güncelleme açıklamasında her ne kadar performans ve stabilite iyileştirmeleri içerir yazsa da, kullanıcılar kısa sürede yeni bir özelliğin geldiğini keşfetti.

Aktarılan bilgilere göre iOS 10.3 Beta 1 ile Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods için muhteşem bir özellik geliyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda AirPods'u kaybedince bulma uygulaması App Store'da yayınlanmış ancak kısa süre sonra Apple bunu mağazadan kaldırmıştı.

Apple'ın uygulamayı neden kaldırdığı iOS 10.3 Beta 1 güncellemesi ile belli oldu. iOS 10.3 Beta 1 ile sisteme AirPods'u kaybedince bulma özelliği ekleniyor. Şimdilik Beta aşamasında olan sürümün, Mart ayında Final sürümünün yayınlanması bekleniyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa iTunes üzerinden iOS 10.3 Beta 1 güncellemesini yükleyebilirsiniz.

iOS 10.3 Beta 1 güncellemesini alan modeller

iOS 10.3 Beta 1 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 1, iPad 2, iPad 3 , iPad 4, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPod touch 5 ve iPod touch 6 modelleri alıyor.