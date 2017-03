iOS 10.3 Beta 5 yayınlandı

Nisan ayında final sürümünün sunulacağı iOS 10.3, bu sefer 5. Beta sürümü ile karşımıza çıkıyor. iOS 10.3 Beta 5 güncellemesi ile sistemde yaşanan sorunlar gideriliyor.

Aktarılan bilgilere göre APFS sayesinde iPhone 5, iPhone 5s ve iPhone 6 modellerinde gözle görünür bir hız artışı sağlanmış. Muhtemelen bu hız farkı iOS 10.3'ün final sürümünde daha fazla olacaktır.

iOS 10.3 Beta 5 ile iyileştirilen yenilikler arasında Uygulama Uyumluluğu özelliği daha da stabil hale getirilmiş. Ayarlar → Genel → Hakkında → Uygulamalar bölümünde yer alan Uygulama Uyumluluğu seçeneği; cihazınızda yüklü olan ancak 64-Bit sürümü bulunmayan ve güncel iOS sürümü ile uyumlu olmayan uygulamaları size gösteriyor.

iOS 10.3 Beta 5 güncellemesini eğer UDID kaydınız varsa; Ayarlar → Genel → Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 10.3 Beta 5 güncellemesini alan modeller

iOS 10.3 Beta 5 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 4. nesil, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro ve iPod touch 6 alıyor.