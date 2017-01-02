iOS 10.3 ile sinema modu gelebilir!

Apple'ın iOS 10 güncellemesi ile siyah renk tonlarının ağırlıklı olduğu gece modu özelliğini sunması bekleniyordu. Ancak ne yazık ki iOS 10.2 güncellemesi ile bile bu özellik kullanıma sunulmamıştı. Ancak son gelen bilgiler, iOS'te gece modunu bekleyenleri tekrardan heyecanlandırmayı başardı.

Sızdırılan bilgilere göre iOS 10.3 güncellemesi ile gece modu özelliği resmen kullanıma sunulacak. Ancak bu özelliğin adı gece modu olmayacak. Apple, gece modunun adını Theater Mode yani sinema modu olarak değiştirecek.

Bunun nedeni ise; sinemada telefona bakmak isteyenlerin beyaz ışık yüzünden çevreye rahatsızlık vermemesi, gece moduna geçerek beyaz tonları siyaha çevirmesi olarak gösteriliyor. Söylenenlere göre kontrol merkezinde kameranın yanına patlamış mısır simgesi eklenecek bu simgeye tıklayarak kolayca sinema moduna (Gece Modu) geçilebilecek.

Gece modunun "Theater Mode" olarak geçmesinden dolayı bu özelliğin sadece iPhone modellerine özgü olma ihtimali çok yüksek görünüyor. Yani sinemada iPad'e bakmak isteyen kullanıcılar bu özellikten mahrum kalacak.

10 Ocak tarihinde iOS 10.3 Beta testlerinin başlayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Eğer bu tarih doğru ise bugün veya 9 Ocak tarihinde hali hazırda beta testleri devam eden iOS 10.2.1 güncellemesi yayınlanacaktır.