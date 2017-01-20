iOS 10.3 ile gelecek özellik sızdı!

Apple, uzun bir süredir küçük çaplı hataları gidereceği iOS 10.2.1 güncellemesinin Beta testlerini sürüdürüyor. Ocak ayının sonlarına doğru iOS 10.2.1'in Final sürümü ile karşımıza çıkması beklenen Apple, Mart ayında düzenlenecek olan iPad etkinliğinde ise iOS 10.3 güncellemesini duyuracak.

Yeni özellikler ile gelmesi beklenen iOS 10.3 için gün saymaya başladığımız bugünlerde, geliştiriciler için yayınlanan tasarım araçları iOS 10.3'ün hangi yeni özellik ile geleceğini gözler önüne serdi. Geliştiricilere gönderilen tasarım araçlarında dikkat çeken ilk şey DARK UI oldu.

iOS 10.3 ile gece modu geliyor

İsminden de anlaşılacağı gibi siyah tonlarının hakim olduğu DARK UI araçları, iOS 10.3 ile uzun bir süredir beklenen karanlık tema yani gece modu özelliğinin gelebilme ihtimalini güçlendiriyor.

Gece modu ile ilgili bir iddia da geçtiğimiz yılın sonlarına doğru gelmişti. Hatta Apple'ın bunu gece modu yerine sinema modu olarak sunacağı söylenmişti. Şimdilik bu özelliğin geleceği yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Bakalım Apple'ın iOS'e gece modunu getirme gibi bir planı gerçekten var mı? Bu sorunun cevabı için iOS 10.3 güncellemesini bekleyeceğiz..