iOS 10.3 ile iPhone'lar hızlanıyor!

iOS 10.3 sürümü ile iPhone modellerinde gözle görünür bir hız artışı söz konusu. Haberimizdeki iOS 10.2.1 ile iOS 10.3 hız karşılaştırma testinde bu farklı net bir şekilde görebilirsiniz.

30/01/2017 08:50

Apple, geçtiğimiz hafta ilk önce geliştiriciler için iOS 10.3 Beta 1 güncellemesini yayınlamış daha sonra da halka açık sürüm olan iOS 10.3 Public Beta 1 ile karşımıza çıkmıştı. iOS 10.3 ile Apple File System (APFS) adı verilen yeni dosya sistemine geçen Apple, APFS'nin avantajlarından yararlanmış gibi görünüyor.

iOS 10.3 Public Beta 1 nasıl yüklenir? (Rehber)

iOS 10.3 Beta 1 ile iOS 10.2.1 sürümlerini karşılaştıran iAppleBytes YouTube kanalı, bu iki sürüm arasındaki hız farklarını açıkça gözler önüne seriyor. Biz de iPhone 7'de yaptığımız testler sonucu, iOS 10.3'ün iOS 10.2.1'e göre Geekbench 4 testinden 250 ile 300 puan arasında daha fazla puan aldığını ve boot süresinin 6-7 saniyeye indiğini gözlemlemiştik. 

iAppleBytes'ın videolu karşılaştırması, bu iki sürüm arasındaki hız farkını daha net görmenizi sağlıyor.

    Yazar: Ender Öztürk

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