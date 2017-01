iOS 10.3 Public Beta 1 nasıl yüklenir? (Rehber)

Halka açık Beta testlerini sunarak, iOS'in gelişimine büyük katkı sağlayan Apple, bu politikasını iOS 10'da da devam ettiriyor. Geçtiğimiz gün geliştiriciler için yayınlanan iOS 10.3 Beta 1 sürümünden sonra bugün de halka açık sürüm olan iOS 10.3 Public Beta 1 yayınlandı.

iOS 10.3 Public Beta 1 güncellemesi ile sisteme yeni özellikler ekleniyor. Bu özellikler arasında en dikkat çekeni dosya sisteminin APFS'ye geçirilmesi oluyor. Güncelleme ile AirPods bulma özelliği, geliştirilmiş Siri, Podcasts'e Widget desteği ve Safari'de hareketi azalt özelliğinin kullanılması gibi yenilikler geliyor. Peki, iOS 10.3 Public Beta 1 nasıl yüklenir?

iOS 10.3 Public Beta 1 güncellemesini yüklemek için Apple Beta Software Program'ına Apple ID'niz ile kayıt olmanız gerekiyor.

iOS 10.3 Public Beta 1 nasıl yüklenir?

1.Adım: Buraya iPhone veya iPad'iniz üzerinden tıkladıktan sonra Apple ID'nizi girmeniz gerekiyor.

2.Adım: Apple ID'niz ile giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında "Download Profile" seçeneği yer alacak. Buna tıklayın ve profili iPhone veya iPad'e yükleyin.

4.Adım: Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacak.

5.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 10.2 Public Beta 2 güncellemesini yükleyebilirsiniz.

iOS 10.3 Public Beta 1 güncellemesini alan modeller

iOS 10.3 Public Beta 1 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE,iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 1, iPad 2, iPad 3 , iPad 4, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPod touch 5 ve iPod touch 6 alıyor.