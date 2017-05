iOS 10.3.3 Beta 2 yayınlandı

Apple, geçtiğimiz haftalarda iOS 10.3.2 güncellemesini yayınlamıştı. Ardından iOS 10.3.3 için kolları sıvayan Apple, bugün geliştiriciler için iOS 10.3.3 Beta 2 güncellemesini indirime sundu. iOS 10.3.3 Beta 2 güncellemesi ile sistemdeki sorunlar gideriliyor ve performans iyileştirmeleri yapılıyor.

iOS 10.3.3 güncellemesi ile gelen elle tutulur tek yenilik ise 3 tane yeni duvar kağıdı. Eğer bir büyük çaplı güvenlik açığı ve Apple'ın yeni planları olmazsa, iOS 10.3.3, iOS 11 öncesi son güncelleme olabilir. Eğer geliştirici kimliğiniz varsa, Ayarlar>Genel>Yazılım güncelleme bölümünden iOS 10.3.3 Beta 2'yi indirebilirsiniz.

iOS 10.3.3 Beta 2 güncellemesini alan modeller

iOS 10.3.3 Beta 2 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 4. nesil, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro ve iPod touch 6 alıyor.