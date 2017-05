iOS 10.3.3 Public Beta 1 yayınlandı

Apple, geçtiğimiz gün geliştiriciler için iOS 10.3.3 Beta 1 güncellemesini yayınlamıştı. Çeşitli sorunların çözüldüğü ve performans iyileştirmelerinin yapıldığı iOS 10.3.3, 3 adet yeni duvar kağıdı ile birlikte geliyor. Apple, bugün ise iOS 10.3.3 Public Beta 1 ile karşımıza çıktı.

Halka açık sürüm olarak da değerlendirebileceğimiz iOS 10.3.3 Public Beta 1 güncellemesini, aşağıdaki adımları izleyerek yükleyebilirsiniz.

iOS 10.3.3 Public Beta 1 nasıl yüklenir?

1.Adım: Buraya iPhone veya iPad'iniz üzerinden tıkladıktan sonra Apple ID'nizi girmeniz gerekiyor.

2.Adım: Apple ID'niz ile giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında "Download Profile" seçeneği yer alacak. Buna tıklayın ve profili iPhone veya iPad'e yükleyin.

4.Adım: Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacak.

5.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 10.3.3 Public Beta 1 güncellemesini yükleyebilirsiniz.

iOS 10.3.3 Public Beta 1 güncellemesini alan modeller

iOS 10.3.3 Public Beta 1 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 4. nesil, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro ve iPod touch 6 alıyor.