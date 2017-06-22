iOS 11 Beta 2 çıktı!

WWDC 17 sonrası geliştiricilere iOS 11 Beta 1 güncellemesini sunan Apple, bugün de iOS 11 Beta 2 ile karşımıza çıktı. İlk Beta sürümde yaşanan sorunları çözen Apple, iOS 11 Beta 2 ile değişenlerin listesini tam 22 sayfada bizlere aktarıyor. Yaklaşık 380 MB büyüklüğündeki bu güncellemeyle iOS 11'in betası artık kullanılabilir hale gelmiş diyebiliriz.

iOS 11 Beta 2 ile giderilen hataları göz önüne alırsak önümüzdeki ay halka açık iOS 11 Public Beta sürümünün yayınlanabileceğini söyleyebiliriz.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11 Beta 2 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim. Ayrıca güncellemeden sonra bazı uygulamalar, iOS 11 ile uyumlu olmadığı için düzgün çalışmayabilir.