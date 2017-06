iOS 11 Beta 2 çıktı!

WWDC 17 sonrası geliştiricilere iOS 11 Beta 1 güncellemesini sunan Apple, bugün de iOS 11 Beta 2 ile karşımıza çıktı. İlk Beta sürümde yaşanan sorunları çözen Apple, iOS 11 Beta 2 ile değişenlerin listesini tam 22 sayfada bizlere aktarıyor. Yaklaşık 380 MB büyüklüğündeki bu güncellemeyle iOS 11'in betası artık kullanılabilir hale gelmiş diyebiliriz.

iOS 11 Beta 2 ile giderilen hataları göz önüne alırsak önümüzdeki ay halka açık iOS 11 Public Beta sürümünün yayınlanabileceğini söyleyebiliriz.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11 Beta 2 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim. Ayrıca güncellemeden sonra bazı uygulamalar, iOS 11 ile uyumlu olmadığı için düzgün çalışmayabilir.

iOS 11 Beta 2 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor..