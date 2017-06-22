iOS 11 Beta 2 ve iOS 10.3.2 karşılaştırması (Video)

Apple, duyrduğu iOS 11’in beta sürümlerini yayınlamaya devam ediyor. Şirket, en son iOS 11 Beta 2’yi kullanıma sundu. Yayınlanan bir hız testinde ise iOS 11 Beta 2 ile iOS 10.3.2 ile karşılaştırıldı.

Aşağıdaki videoda iki iPhone 6S telefonu yan yana göreceksiniz ve biri yeni iOS 11 Beta 2'yi çalıştırıyorken, diğeri iOS 10’un son sürümü iOS 10.3.2’yi çalıştırıyor.

Videoda görebileceğiniz gibi, iOS 10.3.2 bazı uygulamalarda biraz daha hızlı gibi görünüyor ve Apple'ın iOS 11'in tam sürümünü çıkarttığı zamana kadar açılışın da değişmesini bekleyebiliriz. Yazılım, şu an daha yavaş bir beta.