iOS 11, ekran görüntülerini harika hale getiriyor

iPhone'lar ve iPad'ler için yakında çıkacak olan mobil işletim sistemi olan iOS 11, ekran görüntüleri almak için yeni ve çok daha güçlü bir yol sunuyor ve ilk kez bunlara açıklama da yapılabiliyor.

iOS 11'de bir ekran görüntüsünün alınma şekli, gerçek kontroller açısından aynı kaldı. Öndeki anasayfa tuşu ve sol taraftaki güç tuşuna aynı anda bir saniye basılı tutun. Ancak daha sonra olacak olan şey tamamen farklı. Ekranınızın sol alt köşesinde küçük bir minyatür resim oluşuyor. Ekran görüntüsüne erişmek için üzerine basabilir veya ekran görüntülerini yakalamaya devam edebilirsiniz.

O küçük minik resmi tıkladığınızda, özel bir ekran görüntüsü düzenleyicisine kavuşursunuz. Aslında sihirli olan yer burasıdır. Eğer ekran görüntüsünden memnunsanız, sol üst köşedeki bitişe tıklayarak, ekran görüntüsünü fotoğraflarınıza kaydedin (veya silebilirsiniz).

Ancak bir ekran görüntüsü ile çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Mesela kolayca kırpabilirsiniz, bir işaretleyici veya kalem (altı renk arasından bir seçim yapmanız gerekir) kullanarak açıklama yapabilirsiniz. Ardından kabarcıklar, oklar ve imza ekleyebilirsiniz. Düzgün bir büyüteç aracı belirli bir öğeyi vurgulamanızı sağlar.

Arayüz güçlü, hızlı ve sezgisel, iPhone'da ekran görüntüsü alması kadar basit bir şey için yeni bir kıyas noktası.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda iOS 11'deki tüm yeni ekran görüntüsü işlevlerini görebilirsiniz.