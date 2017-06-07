iOS 11 güncellemesi alacak iPhone ve iPad modelleri

Apple geçtiğimiz günlerde yeni Dosya Yöneticisi uygulaması, gelişmiş Siri, Sesli Çeviri, Birleştirilmiş Kontrol Merkezi ve daha pek çok özelliği ile iOS 11'i tanıttı. Şirket, iPhone 5, iPhone 5c ve iPad 4'ün yaklaşan iOS 11 güncellemesini alamayacağını açıkladı.

Cihazları iOS 10 ile yine de kullanabileceksiniz, ancak güvenlik güncelleştirmelerini alamayabilirsiniz. Apple, 32 bit işlemci kullanan cihazlar ve uygulamalar için destek vermemeye karar verdiğini de açıkladı. Çünkü iOS 11, sistemin daha fazla bellek kullanmasına izin veren 64 bit işlemcisine sahip yeni iPhone'larda çalışacak.

İşte iOS 11'i alması planlanan Apple cihazlarının tam listesi.

iPhone'lar

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPad'ler

12.9-inç iPad Pro 2. nesil

12.9-inç iPad Pro 1. nesil

10.5-inç iPad Pro

9.7-inç iPad Pro

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5. nesil

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

6. nesil iPod da iOS 11 güncellemesi alacak. iOS 11, sonbaharda desteklenen iPhone'lar ve iPad'ler için ücretsiz güncelleme olarak Eylül ayında sunulacak.