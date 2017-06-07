iOS 11 güncellemesi alacak iPhone ve iPad modelleri

Apple geçtiğimiz günlerde yeni Dosya Yöneticisi uygulaması, gelişmiş Siri, Sesli Çeviri, Birleştirilmiş Kontrol Merkezi ve daha pek çok özelliği ile iOS 11'i tanıttı. Şirket, iPhone 5, iPhone 5c ve iPad 4'ün yaklaşan iOS 11 güncellemesini alamayacağını açıkladı.
Cihazları iOS 10 ile yine de kullanabileceksiniz, ancak güvenlik güncelleştirmelerini alamayabilirsiniz. Apple, 32 bit işlemci kullanan cihazlar ve uygulamalar için destek vermemeye karar verdiğini de açıkladı. Çünkü iOS 11, sistemin daha fazla bellek kullanmasına izin veren 64 bit işlemcisine sahip yeni iPhone'larda çalışacak.
İşte iOS 11'i alması planlanan Apple cihazlarının tam listesi.
iPhone'lar
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6S
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
iPad'ler
12.9-inç iPad Pro 2. nesil
12.9-inç iPad Pro 1. nesil
10.5-inç iPad Pro
9.7-inç iPad Pro
iPad Air 2
iPad Air
iPad 5. nesil
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
6. nesil iPod da iOS 11 güncellemesi alacak. iOS 11, sonbaharda desteklenen iPhone'lar ve iPad'ler için ücretsiz güncelleme olarak Eylül ayında sunulacak.
YORUMLAR