iOS 11 hakkında ilk bilgiler geldi!

Apple, Eylül ayında tanıtacağı iPhone modeli ile birlikte yeni iOS sürümünü de görücüye çıkaracak. iOS 11 olarak adlandırılacak olan bu güncelleme ile ne gibi yeniliklerin geleceği şimdiden merak konusu olmuştu. Bugün ise iOS 11 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı.

İsrail menşeli site The Verifier tarafından paylaşılan haberde; iOS 11 güncellemesi ile birlikte FaceTime görüşmelerine grup özelliği gelecek. Kullanıcılar FaceTime üzerinden en fazla beş kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilecek. Apple'ın bu alandaki rakiplerinin yıllardı grup sohbeti özelliğini sunduğunu düşünürsek, bu özellik için çok geç kalındığını söyleyebiliriz.

iOS 11 güncellemesi ile gelecek olan FaceTime grup sohbet özelliği aynı zamanda macOS güncellemesi ile Mac bilgisayarlara da gelecektir. Bakalım iOS 11 ile Apple ne gibi değişiklikler yapacak?