iOS 11 için iştah kabartan konsept tasarım (Video)

Apple, önümüzdeki ay düzenleyeceği WWDC 17 etkinliğinde iOS 11 güncellemesini tanıtacak. Tasarımsal açıdan iOS 10 ile aynı olması beklenen iOS 11, kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme ve yeni özellikler sunacak.

Eylül ayında iPhone 7s ve iPhone Edition'ın tanıtılmasından sonra resmi olarak indirime sunulacak olan iOS 11 için bugün yeni bir konsept video yayınlandı.

iPad odaklı hazırlanan iOS 11'in konsept videosu, gerçekleşme ihtimali yüksek olan yenilikleri barındırıyor. Konsept videosunda yeni görev yöneticisi ve iCloud Drive'ın yeni özellikleri dikkat çekiyor.

iOS 11 keşke bu yenilikler ile gelse dediğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.