iOS 11 ile depolama biriminde 1 GB'a yakın alan açılıyor!

Apple, iOS 10.3 güncellemesi ile dosya sisteminin türünü değiştirip Apple File System'e (APFS) geçiş yapmıştı. APFS sayesinde depolama biriminde 400 MB ila 900 MB arasında boş alan açılmıştı. Apple, iOS 11 ile depolama alanını daha da verimli kullanmak için kolları sıvamış durumda.

iOS 10 ile iOS 11 yüklü iPhone modellerinde yapılan karşılaştırmada yaklaşık 1 GB'a yakın bir boş alanın açıldığı ortaya çıktı. iOS 11 ile gelen HEVC (Yüksek Verimli Video Kodlaması) ve HEIF (Yüksek Verimli Görüntü Formatı) sayesinde de artık çekmiş olduğunu video ve fotoğraflar kaliteden ödün vermeden daha düşük boyutlarda depolanacak.

iOS 11 güncellemesini Eylül ayında; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alacak.