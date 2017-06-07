iOS 11 ile gizli siyah tema seçeneği geliyor!

WWDC 17'nin üzerinden iki gün geçmesine rağmen hala iOS 11 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geliştiricilere sunulan iOS 11 Beta 1'in ardından, iOS 11'in sahip olduğu gizli özellikler ortaya teker teker çıkıyor. Bugün ise iOS 11 ile siyah tema seçeneğinin gizlice sunulduğu ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi mevcut iOS sürümlerinde Erişilebilirlik bölümünde Renkleri Ters Çevir seçeneği yer alıyor. Bu seçeneği aktif ettiğinizde beyaz renkler otomatik olarak zıt renk olan siyaha çevriliyor. Ancak bu özellik tüm renkleri tersine çevirdiğinden fotoğrafları ve ana menüyü düzgün görüntüleyemiyordunuz.

iOS 11 ile renkleri akıllı ters çevir seçeneği geliyor. Akıllı çevirme sayesinde sadece sistem menüsündeki renkler ters çevriliyor. Böylelikle iOS 11'in sistem arayüzünü siyaha çevirebiliyorsunuz.