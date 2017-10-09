iOS 11 ile haftanın ücretsiz uygulaması tarih oldu!

Apple, her hafta App Store'da bir uygulama ve oyunu ücretsiz olarak sunuyordu. iOS 10'a kadar devam eden bu uygulama iOS 11'in yayınlanması ile tarih oldu. iOS 11 ile bildiğiniz gibi App Store'un tasarımı baştan aşağıya değişiyor ve bizleri yepyeni bir görünüm karşılıyordu.

Bu değişimden dolayı Apple'ın ücretsiz uygulamaları sunmadığı ancak ilerleyen günlerde yine buna benzer bir bölümün oluşturulacağı düşünülüyordu. Ancak Apple, bu uygulamasını geri getirmek yerine, "Günün Uygulaması" isimli yeni uygulamasını başlattı.

Günün Uygulaması bölümünde App Store editörlerinin seçtiği kaliteli uygulamalar yer alıyor. Bu uygulamalar ücretli ya da ücretsiz olabiliyor. Görünüşe göre artık Apple, her hafta ücretli olan bir uygulama ve oyunu ücretsiz olarak sunmayacak.