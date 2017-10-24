iOS 11 ile hesap makinesi bozuldu!

Apple'ın başı iOS 11 hatalarından kurtulmuyor. Şimdi de iOS 11 ile iPhone'lardaki Hesap Makinesi uygulamasının bozulduğu ortaya çıktı. Bir Reddit kullanıcısı hızlı bir şekilde 1+2+3 işlemini yaptığında ortaya 6 yerine 3 sonucunun çıktığını fark etti. Hatanın üzerine giden kullanıcı sonraki adımlarında sonucu 23 veya 24 bulduğunu da söylüyor.

Bu işlemi iOS 11.0.3 sürümünde yapmaya çalıştığımızda toplama fonksiyonun geç tepki verdiğini keşfettik. Yani Apple bu sorunun üstesinden gelmek için "+" tuşuna basma tepkisini uzatmış gibi görünüyor. Hesap Makinesi uygulamasında hızlı işlem yapmak artık iOS 11.0.3 ile mümkün görünmüyor.

Apple'ın artık bu tip küçük sorunları iOS 11.1 güncellemesi ile çözmesini bekliyoruz. Aksi takdirde iPhone kullanıcıları Apple'dan soğuyacaktır.