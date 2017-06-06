iOS 11 ile iOS 10 karşılaştırması

WWDC 17 etkinliğinde herkesin beklediği gibi iOS 11 sürümü tanıtıldı. Tasarımsal açıdan iOS 10'un üzerine katarak yoluna devam eden iOS 11, özellikle iPad cephesinde adeta büyüleyici özellikler sunuyor. Yaklaşık 5 yıl sonra kontrol merkezine hücresel veri seçeneğini koymayı akıl edebilen Apple mühendisleri, iOS 11 ile kullanıcılara farklı bir görsel deneyim sunmayı hedefliyor.

iOS 10'a göre bariz görsel farklılıklar sunan iOS 11, farkını baştan aşağıya yenilenen App Store'da koyuyor. iOS 11 ile hem App Store'un uygulama simgesi hem de uygulama içi tasarımı komple yenileniyor. Bunun yanında Mesajlar, Hesap Makinesi, Arama ekranı ve kontrol merkezi de yenilikten nasibini alan bölümler arasında bulunuyor.

Biz de sizler için iOS 11 ile iOS 10 sürümlerini görsel açıdan karşılaştırdık. Bakalım iOS 11'deki görsel değişimi sevecek misiniz?