iOS 11 ile iPhone'unuzu değiştirecek 13 büyük yenilik

Apple'ın iPhone modelleri için yıllık iOS güncellemesi bu sonbaharda gelecek.

Ancak tam sürüm yayınlanmadan Apple’ın yayınladığı iOS 11 beta sürümlerini iPhone'unuza yükleyip, yazılımı deneyebilirsiniz. Apple, bugün iOS 11'in beta sürümünü yalnızca yazılım geliştiricileri değil, herkes için açtı.

iOS 11'i kullanmaya başlamak için kaydolmanız yeterli. Ancak dikkat edin, hala beta yazılımıdır ve hataların tümü ortadan kaldırılmamıştır. Bu nedenle telefonu ilk önce yedeklemek veya sonbaharda resmi olarak yayınlanmasını beklemek isteyebilirsiniz.

Ancak yüklemeye karar verirseniz, iPhone'unuzu kullanma şeklinize yönelik birkaç yeni ve şık iyileştirme bulacaksınız.

İşte 13 büyük değişiklik:

İlk olarak, bu özelliklerin herhangi birini etkinleştirmek için iOS beta sürümünü indirmeniz gerekecek.

1. Yeniden tasarlanan Kontrol Merkezi, en sık kullandığınız ayarları bulmak için hızlıca kaydırmanıza izin verir ve şimdi özelleştirilebilir.