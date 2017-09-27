iOS 11, iOS 10'un çok gerisinde kaldı!

Apple, uzun bir süre test ettiği iOS 11 güncellemesini geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Yayınlamasına yayınladı ama iOS 11 ile gelen sorunlar özellikle iPhone kullanıcılarını adeta çıldırttı. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın 3D Touch'ında yaşanan FPS düşüklüklükleri, şarjın 1.5 kat daha hızlı tükenmesi, animasyonlarda takılmalar ve diğer hatalar iOS 11'e olan ilgiyi düşürdü.

Apple, her ne kadar iOS 11.0.1 güncellemesini dün sunmuş olsa da bu saydığımız sorunlar hala devam etmekte. Apple'ın güncelleme siciline baktığımızda, bir numara atlayan sürümlerde her zaman sorun olduğunu görüyoruz. Ancak bu sorunlar kısa bir süre içerisinde çözülüp, yeni sürümler %80'i bulan kullanım oranlarına sahip olmuştu. Ancak Apple, iOS 11 ile tam anlamıyla çuvalladı diyebiliriz.

Bizim görüşümüze Mixpanel'in açıklamış olduğu veriler de ortaklık ediyor. Mixpanel, iOS 11'in ilk haftasında cihazların sadece ve sadece %24'üne yüklendiğini açıkladı. Bu oran iOS 10'da ise %70 seviyelerindeydi. İnternette kullanıcıların iOS 11 şikayetleri, iOS 11 yükleyen eş, dostun kahretmeleri olsun iOS 11'i yüklemek isteyen kullanıcıları caydırmış olabilir. Bu tabii ki de geçici bir durum.

Apple'ın kıymetli yazılım mühendisleri, topu topu 10 iPhone modeli için iOS 11'i yakın zamanda düzeltecektir diye umuyoruz. Bakalım bug fixes diye geçiştirilmeyen efendi gibi hangi sorunların düzeltildiği yazan iOS 11.1 güncellemesini ne zaman alacağız?