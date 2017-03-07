iOS 11 konsepti göz dolduruyor!

Apple, Haziran ayında düzenleyeceği WWC 17 etkinliğinde iOS 11 sürümünü tanıtacak. Tasarımsal olarak iOS 7'nin hatlarını taşıması beklenen iOS 11, Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 8 sonrası indirime sunulacak.

iPhone 5s ve sonrası iPhone modellerine gelecek olan iOS 11'den beklenti çok yüksek. Beklenti bu denli yüksek olunca tasarımcılar da iOS 11'den beklediklerini konsept videoları ile birer birer aktarmaya devam ediyor.

YouTube'daki MyApple isimli kanalın paylaşmış olduğu iOS 11 konsept videosu, neredeyse herkesin beklediği özellikleri gözler önüne seriyor. Gece modu, döndürme kilidi, çoklu hesap, Siri asistanı ve grup Facetime görüşmeleri gibi beklenen yeniliklerin anlatıldığı konsept videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.