Apple'ı kara kara düşündüren iOS 11 kullanım oranı açıklandı!

Apple, tarihinin en sorunlu güncellemesi olan iOS 11'i, güncellemeler ile düzeltmeye çalışsa da, kullanıcıların ön yargılarını bir türlü yıkamıyor. iOS 11.1 ile tüm sorunları neredeyse çözen Cupertinolu firma, bugün iOS 11'in kullanım oranlarını açıkladı.

Pek iç açıcı görünmeyen iOS 11 kullanım oranı; bugün resmi olarak %52 olarak açıklandı. iPhone ve iPad kullanıcılarının %38'i hala iOS 10 ve %10'u ise diğer iOS sürümlerini kullanıyor. iPhone 5S'e bile gelen iOS 11'in bu zamana kadar kullanım oranının %65 seviyesinde olması gerekiyordu.

Ancak, iOS 11 yükleyen iPhone kullanıcıları bataryadan ve sürekli takılmalardan kaynaklanan şikayetlerini Reddit gibi çeşitli forumlarda çok fazla dile getirdiğinden, kullanıcılarda bir önyargı oluştu. Ancak iOS 11.1 ile bu tip sorunların çözüldüğünü, özellikle güvenlik açısından iOS 11.1 sürümüne geçiş yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Aralık ayı içerisinde gelecek olan iOS 11.2 güncellemesi ile sistemin artık daha da oturacağını ve enterasan sorunlar ile karşılaşmayacağınız belirtelim.