iOS 11 kullanım oranı ne durumda?

iOS 11, sorunlar ile dolu bir güncelleme olduğu için iOS 10 sahipleri güncellemeyi yüklememek için çok direndi. Zaten bu durumu kullanım oranları da açıkça bizlere göstermişti. Ancak Apple, 1 ay içerisinde yayınladığı 3 güncelleme ile sorunların büyük oranda çözmeyi başardı.

Sorunların düzeldiğini gören iPhone ve iPad sahipleri iOS 11'i cihazlarını yüklemeye başladı. Son açıklanan rakamlara göre ise iOS 11'in kullanım oranı %55 seviyesine yükselmiş durumda. iOS 11'in rakibi Android Oreo'nun ise %2 seviyesinde kullanım oranına sahip olduğunu belirtelim.

iOS 11'in yükselişi ile iOS 10 %39 seviyesine diğer iOS sürümleri ise %6 seviyesine geriledi. Yıl sonuna doğru iOS 11'in %80'lerde kullanım oranına sahip olmasını bekliyoruz. Özellikle iOS 11.1 güncellemesinin yayınlanması ile bu yükseliş çok kısa sürede gerçekleşecektir.