iOS 11 mi yoksa iOS 10.3.2 mi daha hızlı?

WWDC 17 sonrası yayınlanan iOS 11 Beta 1 sürümü barındırdığı buglara rağmen büyük beğeni topladı. Animasyon konusunda gözle görünür bir artış sunan iOS 11, mevcut iOS 10.3.2 sürümü ile kozlarını paylaştı. iAppleBytes isimli YouTube kanalı, iOS 11 yüklü iPhone 6s ile iOS 10.3.2 yüklü iPhone 6s modelini hız testine tabii tuttu.

iOS 11 Beta aşamasında olduğu için uygulama açılışlarında iOS 10.3.2'nin bir tık gerisinde kalıyor. Ayrıca iOS 11 Geekbench testinden, tek çekirdek bölümünden 2508 ve çoklu çekirdek bölümünden 4338 puan alıyor. iOS 10.3.2 ise aynı testten tek çekirdek bölümünden 2553 ve çoklu çekirdek bölümünden ise 4423 puan alıyor.

Eylül ayında final sürümü yayınlanacak olan iOS 11'in, son hali ile iOS 10.3.2'den daha hızlı olması bekleniyor.