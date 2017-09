Apple, 19 Eylül'de iOS 11 güncellemesini yayınlayacak. Ancak iOS 11 güncellemesini yüklemeden önce bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu rehberimizde; hangi cihazların iOS 11 alacağına, iOS 11'in nasıl yükleneceğine, ve iOS 11 yüklemeden önce yapılması gerekenleri sizler için bir araya getiriyoruz.

iOS 11 alacak modeller

iOS 11 güncellemesini iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alacak.

iOS 11 yüklemeden önce yapılması gerekenler

iOS 11 güncellemesini yüklemeden önce; iPhone veya iPad'in yedeğini iTunes ile almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. iCloud yedekleri sürüm yükseltmelerinde sorun çıkardığı için iTunes'u kullanmanız daha sağlıklı olacaktır.

Yedek almak için; iTunes uygulamasını Windows veya macOS'ten açın. Daha sonra iPhone veya iPad'i bilgisayara bağlayın. iTunes'ta iPhone ve iPad otomatik olarak görünecektir. Uygulamanın üst bölümünde bulunan cihaz simgesine tıklayın. Karşınıza açılan ekranda "Şimdi Yedekle" butonu yer alacak. Şimdi Yedekle dedikten sonra cihazınızın yedeği otomatik olarak alınacaktır.

Yedeğinizi aldıktan sonra şarjınızın %80'den fazla olduğuna emin olun ve diğer adıma geçiş yapın.

iOS 11 nasıl yüklenir?

iOS 11 güncellemesi OTA ve iTunes üzerinden sunuluyor. iOS 11'i Wi-Fi bağlantısına bağlandıktan sonra; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümüne gelerek yükleyebilirsiniz. Ancak serverlar yoğun olacağı için güncelleme yavaş inecek veya bağlantı kopması gibi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için VPN kullanabilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise iTunes. iOS 11'i iTunes ile güncellemek için; Bilgisayarınıza iTunes'un en son sürümünü yükleyin. Aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın. iTunes'u açın ve aygıtınızı seçin. Özet'i tıklayın, ardından Güncellemeleri Denetle'yi tıklayın. İndir ve Güncelle'yi tıklayın. Bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu belirtelim.