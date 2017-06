iOS 11'in halka açık sürümü nasıl yüklenir?

Apple, geçtiğimiz haftalarda geliştiriciler için yayınladığı iOS 11 Beta 2 güncellemesinin ardından, şimdi de halka açık sürüm olan iOS 11 Public Beta ile karşımıza çıktı. Hatalarından arındırılmış ve günlük kullanım için uygun olan iOS 11 Public Beta sürümünün adım adım nasıl yükleyeceğinizi bu rehberimizde anlatıyoruz.

iOS 11 Public Beta alan cihazlar

iOS 11 Public Beta güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.

iOS 11 Public Beta nasıl yüklenir?

1.Adım: Buraya iPhone veya iPad'iniz üzerinden tıkladıktan sonra Apple ID'nizi girmeniz gerekiyor.

2.Adım: Apple ID'niz ile giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında "Download Profile" seçeneği yer alacak. Buna tıklayın ve profili iPhone veya iPad'e yükleyin.

4.Adım: Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacak.

5.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 10.2 Public Beta 2 güncellemesini yükleyebilirsiniz.