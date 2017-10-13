iOS 11 şeytanın bacağını kırdı!

Apple, iOS 11 ile yaklaşık 1 aydır uğraşıyor. Üst üste gelen iOS 11.0.x sürümlü güncellemeler, sistemdeki hataların büyük bir bölümünü düzeltti. Ancak iOS 11 için hala stabil bir sürüm diyemeyiz. iPhone X'in satışa sunulması ile yayınlanmasını beklediğimiz iOS 11.1 güncellemesi ile artık tüm sorunların düzelmesini bekliyoruz.

iOS 11 hataları o kadar gündeme geldi ki bilinçli, bilinçsiz tüm kullanıcılar bu güncellemeden uzak durdu. Bu durumu iOS 11'in kullanım oranları da net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak iOS 11 şeytanın bacağını kırmış gibi görünüyor.

Son açıklanan rakamlara göre; iOS 11 %47'lik bir kullanım oranını yaklamış durumda. Hatta iOS 11'in yükselişi iOS 10'un kullanım oranlarında %46'ya gerilemesine neden oldu.

iOS 11.1 güncellemesi ile gelecek olan yeni emojiler, iPhone sahiplerini daha da cezbedeceği için; yıl sonuna doğru bu kullanım oranının %70 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Bakalım Apple, iOS 11 ile yaptığı hatalardan ders alıp, 2018'de sorunsuz iOS 12 sürümü ile karşımıza çıkabilecek mi?