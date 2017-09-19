iOS 11 Türkiye saati ile kaçta yayınlanacak?

Apple, iPhone'a yeni özellikler ekleyen, iPad'i ise baştan tasarlayan iOS 11 güncellemesini bugün yayınlayacak. Uzun zamandır Beta testleri süren iOS 11'in, kusursuza yakın bir stabilite sunması bekleniyor. Peki, iOS 11 güncellemesi Türkiye saati ile kaçta indirime sunulacak?

Cupertinolu firma, iOS 11, macOS High Sierra, tvOS 11 ve watchOS 4 güncellemelerini bugün Türkiye saati ile 20:00'da indirime sunacak. Bu güncellemeler 20:00'da sunulduğunda serverlar yoğun olacağı için yaklaşık 1-2 saat beklemenizde fayda var.

Aksi takdirde güncellemeler çok yavaş inecektir veya indirme esnasında bağlantı kopma sorunları ile karşılaşabilirsiniz.

iOS 11 yüklemeden önce yapılması gerekenlere buradan ulaşabilirsiniz.