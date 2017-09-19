iOS 11 vs iOS 10 görsel karşılaştırma!

WWDC 2017'de resmen duyurulan iOS 11 nihayet resmi ve bugün Türkiye kullanıcıları için yayınlanacak. iOS 11 oldukça büyük yeniliklerle geliyor ve iPhone ve iPad modellerinin tasarımında da büyük değişiklik sağlayacak.

Bütün gün ve gece boyunca yeni özelliklerle ilgili konuşabiliriz ancak, bir resim bin kelimeye bedeldir. Bu yüzden bu haberimizde eski ile yeni arasında görsel bir karşılaştırma sunuyoruz. Akşam 20:00'da güncellemeyi indirdiğinizde sizi nasıl bir tasarımın beklediğini bu sayede görebilirsiniz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda iOS 11 ile iOS 10 görsel karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.

Ana Ekran - iOS 11 (sol) ve iOS 10 (sağda)