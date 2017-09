iOS 11 yayınlandı!

Apple, uzun bir süredir test ettiği iOS 11 güncellemesini bugün yayınladı. iPhone'a ve iPad'e yepyeni özellikler ekleyen iOS 11 güncellemesi an itibari ile indirime sunulmuş durumda. Ancak iOS 11 güncellemesine talep yoğun olduğundan Apple'ın serverları indirme işlemini biraz geç yapıyor.

iOS 11 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.

iOS 11 güncellemesi nasıl yüklenir?

iOS 11 güncellemesi OTA ve iTunes üzerinden sunuluyor. iOS 11'i Wi-Fi bağlantısına bağlandıktan sonra; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümüne gelerek yükleyebilirsiniz.

iOS 11'i iTunes ile güncellemek için; Bilgisayarınıza iTunes'un en son sürümünü yükleyin. Aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın. iTunes'u açın ve aygıtınızı seçin. Özet'i tıklayın, ardından Güncellemeleri Denetle'yi tıklayın. İndir ve Güncelle'yi tıklayın.

iOS 11 güncellemesini yüklemeden önce mutlaka verilerinizi yedeklemeniz gerektiğini belirtelim.