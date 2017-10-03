iOS 11.0.2 çıktı!

Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın çıkışında yaşanan sorunlar için bugün iOS 11.0.2 güncellemesini yayınladı. Tarihinin en sorunlu güncellemesi olarak kayıtlara geçen iOS 11 güncellemesi, hala daha batarya sorununu çözememesi ile iPhone kullanıcılarını çileden çıkarıyor.

iOS 11.1 Public Beta sürümünün iOS 11.0.2'den daha stabil olması, gelecek dönemde tüm sorunların çözüleceğinin sinyallerini veriyor. Ancak şimdilik iOS 11.0.2 sürümünü yükleyerek, bazı sorunlardan kurtulabilirsiniz. Peki, iOS 11.0.2 ile hangi hatalar gideriliyor?

iOS 11.0.2 ile iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde telefon görüşmesi sırasında yaşanan cızırtı sorununu ortadan kaldırıyor. Bazı fotoğrafların gizlenmesine neden olan hata gideriliyor ve S/MIME şifreli e-postalardaki ilişiklerin açılmadığı bir hata gideriliyor.

iOS 11.0.2 güncellemesini Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirsiniz.