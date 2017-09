iOS 11.1 Beta 1 çıktı!

Apple, tarihinin belki de en sorunlu güncellemesi olan iOS 11 için düğmeye bastı. Geçtiğimiz gün iOS 11.0.1 güncellemesini yayınlayarak sistemdeki sorunları çözmek isteyen Cupertinolu firma, maalesef ki başarılı olamamıştı. Apple, bugün geliştiriciler için iOS 11.1 Beta 1 güncellemesini yayınladı.

Yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen bu beta süreci sonunda, Ekim ayının sonlarına doğru iOS 11.1 tüm kullanıcılara sunulacaktır. Ancak bu tarihe kadar iOS 11.0.2 ve iOS 11.0.3 güncellemelerini görme ihtimalimiz çok yüksek.

Sürüm numarası X.1 yükseltilmesine rağmen iOS 11.1 güncellemesinin, iOS 11'in beta sürümlerinde yer alan, ancak final sürümünde kaldırılan özelliklere sahip olması bekleniyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.1 Beta 1 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

iOS 11.1 Beta 1 güncellemesini alan modeller

iOS 11.1 Beta güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.