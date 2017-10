iOS 11.1 Beta 4 çıktı!

Apple, iOS 11 faciasını unutturmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. iOS 11.1 Beta 3 ile geçtiğimiz hafta geliştiricilerin karşısına çıkan Apple, şimdi de iOS 11.1 Beta 4 güncellemesini yayınladı. iOS 11.1 Beta 4 güncellemesi ile sisteme yeni özellik maalesef ki eklenmiyor.

Cupertinolu firma iOS 11.1 Beta 4 ile sadece sorunları çözüyor ve sistem performansını arttırıyor. iOS 11'in ilk tanıtıldığı WWDC 17'de iMessage'ın iCloud ile çalışacağı söylenmiş ancak bu konuda Apple geri adım atmıştı. Uzun süredir bu özelliği sunmayan Apple'ın, iOS 11.1'in final sürümünde iMessage'a iCloud desteğini getireceğini düşünüyoruz.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.1 Beta 4 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

iOS 11.1 Beta 4 güncellemesini alan modeller

iOS 11.1 Beta 4 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.