iOS 11.1 Beta 5 yayınlandı

Apple, iOS 11'i düzeltmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. iPhone X'in çıkışına yetişmesini beklediğimiz iOS 11.1 güncellemesi için bugün bir Beta sürümü daha yayınlandı. iOS 11.1 Beta 5 güncellemesi ile şimdilik sistemdeki hataların giderilmesinin yanında yeni bir özellik eklenmiyor.

Yaklaşık olarak 47 MB büyüklüğündeki iOS 11.1 Beta 5 güncellemesinin ardından haftaya GM sürümünün yayınlanmasını Kasım ayının başında da iOS 11.1 Final sürümünün herkesin beğenisine sunulmasını bekliyoruz.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.1 Beta 1 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

iOS 11.1 Beta 5 güncellemesini alan modeller

iOS 11.1 Beta 5 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.