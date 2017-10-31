iOS 11.1 güncellemesi yayınlandı!

Apple, iOS 11'in tüm sorunlarını ortadan kaldıran iOS 11.1 güncellemesini bugün yayınladı. Uzun bir süredir beta aşamasında olan iOS 11.1 güncellemesi, bugünden itibaren iOS 11 yüklenen tüm iPhone ve iPad modellerini indirilebiliyor. Peki, iOS 11.1 ile gelen yenilikler neler?

iOS 11.1 ile gelen yenilikler

Emoji

* Yeni yiyecek türleri, hayvanlar, mitolojik yaratıklar, giysi seçenekleri, daha fazla duyguyu ifade eden gülen yüzler, cinsiyet ayrımı gözetmeyen karakterler ve daha fazlası da dâhil olmak üzere 70’ten fazla yeni emoji

Fotoğraflar

* Bazı fotoğrafların bulanık görünmesine neden olan bir sorunu çözer

* Live Photo efektlerinin yavaş oynatılmasına neden olan bir sorunu giderir

* iCloud yedeklemeden geri yüklerken bazı fotoğrafların Kişiler albümünde görüntülenmemesine neden olan bir sorunu düzeltir

* Ekran resimleri arasında kaydırırken performansı etkileyebilecek bir sorunu düzeltir

Erişilebilirlik

* Sınıf 2 giriş için Braille desteğini artırır

* Çok sayfalı PDF’lerde VoiceOver erişimini iyileştirir

* Gelen bildirimleri duyurmayla ilgili VoiceOver rotor eylemlerini iyileştirir

* Uygulama Değiştirici’den uygulama çıkarmayla ilgili VoiceOver rotor eylemleri menüsünü iyileştirir

* Bazı kullanıcıların Dokunarak Yazma ile VoiceOver’ı kullanırken yaşadığı, alternatif tuşların görüntülenmemesiyle ilgili bir sorunu düzeltir

* Mail’de VoiceOver rotorunun her zaman saptanmış eyleme dönmesiyle ilgili bir sorunu düzeltir

* VoiceOver rotorunun iletileri silmemesiyle ilgili bir sorunu düzeltir

Diğer iyileştirmeler ve düzeltmeler

* 3D Touch özellikli ekranın kenarına basarak uygulama değiştiriciye erişme desteğini tekrar ekler

* Silinen Mail bildirimlerinin Kilitli ekranda yeniden görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

* Kurumsal ortamlarda, yönetilen uygulamalar arasında veri taşınmasını engelleyen bir sorunu düzeltir

* Bazı 3. parti GPS aksesuarlarıyla ilgili, konum verilerinde hatalara neden olan bir sorunu düzeltir

* Kalp Atış Hızı bildirim ayarlarının 1. nesil Apple Watch’lara bağlı aygıtlardaki Apple Watch uygulamasında görünmesiyle ilgili bir sorunu çözer

* Apple Watch’taki bildirimlerde uygulama simgelerinin görünmemesiyle ilgili bir sorunu düzeltir

iOS 11.1 güncellemesini Ayalar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.