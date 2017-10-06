iOS 11.1 ile yeni emojiler geliyor!

Geçtiğimiz aylarda Unicode 10 ile yeni emojilerin duyurulduğunu sizlerle paylaşmıştık. Her yıl olduğu gibi ilk olarak iOS kullanıcılarının beğenisine sunulacak olan Unicode 10 ile gelen emojiler, önümüzdeki haftadan itibaren iOS 11.1 Beta 2 ile sisteme dahil edilecek.

Toplamda 56 yeni emoji iOS 11.1 Beta 2 kullanan iPhone ve iPad sahiplerine sunulacak. Kasım ayında iPhone X'in satışa sunulması ile gelmesini tahmin ettiğimiz iOS 11.1 Final sürümünde de yer alacak olan yeni emojiler arasında; zebra, zürafa, kirpi, dinazor, atkı, bere, kaşkol, yeni kalpler, vampir, peri, kızgın surat ve yeni dil çıkaran surat yer alıyor.

Android 8.1 Oreo güncellemesi ile Android kullanıcılarının da beğenisine sunulacak olan bu yeni emojiler, diğer Android cihazlarda soru işareti olarak görünecek. Ancak bu konuda Google'ın hamlelerinin olacağını geçtiğimiz ay duyurmuştuk. Tahminlerimize göre diğer Android sürümünü kullanan cihazlara da bu yeni emoji 2018 yılı başında gelecektir.