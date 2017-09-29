Herkesin indirebileceği iOS 11.1 Public Beta çıktı!

iOS 11 ile yaşanan sorunları iOS 11.1 güncellemesi ile kökten çözmek isteyen Apple, geçtiğimiz gün geliştiriciler için iOS 11.1 Beta 1 sürümünü yayınlamıştı. Apple, bugün ise herkesin indirebileceği iOS 11.1 Public Beta güncellemesi ile karşımıza çıktı.
iOS 11.1 Public Beta 1 sürümü, aktarılan bilgilere göre iOS 11'in Final sürümünden daha stabil olarak çalışıyor ve sistemdeki çoğu sorunu ortadan kaldırıyor. Ancak iOS 11.1'in sistemde şimdilik köklü değişiklikler yapmadığını; sadece yazım tahminlerinde emoji önerdiğini, kamera ve sistem efektlerini değiştirdiğini belirtelim.
Peki, iOS 11.1 Public Beta 1 güncellemesini iPhone veya iPad'inize nasıl yükleyeceksiniz?
iOS 11.1 Public Beta nasıl yüklenir?
1.Adım: Buraya iPhone veya iPad'iniz üzerinden tıkladıktan sonra Apple ID'nizi girmeniz gerekiyor.
2.Adım: Apple ID'niz ile giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
3.Adım: Enroll Your Devices ekranında "Download Profile" seçeneği yer alacak. Buna tıklayın ve profili iPhone veya iPad'e yükleyin.
4.Adım: Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacak.
5.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.1 Public Beta 1 güncellemesini yükleyebilirsiniz.iOS 11.1 Public Beta güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.
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