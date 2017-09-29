Herkesin indirebileceği iOS 11.1 Public Beta çıktı!

iOS 11 ile yaşanan sorunları iOS 11.1 güncellemesi ile kökten çözmek isteyen Apple, geçtiğimiz gün geliştiriciler için iOS 11.1 Beta 1 sürümünü yayınlamıştı. Apple, bugün ise herkesin indirebileceği iOS 11.1 Public Beta güncellemesi ile karşımıza çıktı.

iOS 11.1 Public Beta 1 sürümü, aktarılan bilgilere göre iOS 11'in Final sürümünden daha stabil olarak çalışıyor ve sistemdeki çoğu sorunu ortadan kaldırıyor. Ancak iOS 11.1'in sistemde şimdilik köklü değişiklikler yapmadığını; sadece yazım tahminlerinde emoji önerdiğini, kamera ve sistem efektlerini değiştirdiğini belirtelim.

Peki, iOS 11.1 Public Beta 1 güncellemesini iPhone veya iPad'inize nasıl yükleyeceksiniz?